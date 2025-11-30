آمریکا بانک اهداف خود در ونزوئلا را نهایی کرد؛ تاسیسات نفتی و نظامی در فهرست حمله

به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک‌تایمز روز شنبه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی مجموعه‌ای از گزینه‌های نظامی علیه ونزوئلا است؛ گزینه‌هایی که شامل حمله به تأسیسات مرتبط با قاچاق مواد مخدر و همچنین یگان‌های نظامی حامی «نیکولاس مادورو» می‌شود.

طبق این گزارش، فرماندهان نظامی آمریکا فهرستی از اهداف اولیه را در اختیار ترامپ قرار داده‌اند؛ اهدافی که گفته می‌شود در چرخه تولید و انبارش مواد مخدر نقش دارند و توسط باندهای تبهکار کلمبیایی برای انتقال کوکائین از خاک ونزوئلا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

منابع یادشده همچنین تأکید کردند که نهادهای اطلاعاتی آمریکا اطلاعات شناسایی دقیقی از محل این تأسیسات در ونزوئلا و کلمبیا ارائه کرده‌اند.

اهداف نظامی و اقتصادی

همچنین مقامات نظامی آمریکا مجموعه‌ای از گزینه‌های حمله را مطرح کرده‌اند که شامل یگان‌های نظامی ونزوئلا می‌شود؛ یگان‌هایی که گفته می‌شود از تجارت مواد مخدر سود می‌برند یا به‌طور مستقیم از مادورو حمایت می‌کنند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، این گزینه‌ها همچنین شامل برخی تأسیسات نفتی است که آمریکا می‌تواند هدف قرار دادن آنها را در قالب «مبارزه با مواد مخدر» توجیه کند. با این حال، هدف اصلی از این اقدامات، تضعیف جایگاه مادورو از طریق قطع منابع مالی او و افزایش فشار بر دولت ونزوئلا عنوان شده است.

نیویورک‌تایمز در ادامه نوشت: با وجود آنکه ترامپ همواره ونزوئلا را منبع قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی به آمریکا معرفی می‌کند، واقعیت چیز دیگری است؛ سهم ونزوئلا در چرخه مواد مخدر قاچاق‌شده به آمریکا بسیار محدود است. کوکائین تولیدشده در کلمبیا از خاک ونزوئلا عبور می‌کند، اما بخش عمده آن روانه اروپا می‌شود و محموله‌هایی که به آمریکا می‌رسند معمولا از مسیر اقیانوس آرام منتقل می‌شوند. همچنین نهادهای آمریکایی تأیید می‌کنند که فنتانیل تقریبا به‌طور کامل در مکزیک و با استفاده از مواد شیمیایی وارداتی از چین تولید می‌شود، نه در ونزوئلا.

جزئیات تماس ترامپ و مادورو

این در حالی‌ست که نیویورک‌تایمز، روز گذشته همزمان به نقل از دو منبع نزدیک به دولت ونزوئلا گزارش داد که تماس مستقیمی میان ترامپ و مادورو برقرار شده است.

بنابر این گزارش، تماس تلفنی هفته گذشته صورت گرفته و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در این مکالمه تلفنی مشارکت داشته است.

طرفین در این گفت‌وگو احتمال برگزاری دیداری میان خود را بررسی کرده‌اند. با این حال، منابع نیویورک‌تایمز تأکید کرده‌اند که «در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای این دیدار وجود ندارد.»

