نقض حریم هوایی ممنوعه پالم‌بیچ؛ جنگنده آمریکا وارد عمل شد

نقض حریم هوایی ممنوعه پالم‌بیچ؛ جنگنده آمریکا وارد عمل شد
یک فروند جنگنده نیروی هوایی آمریکا هواپیمایی را که در نزدیکی محل اقامت رئیس‌جمهوری این کشور در حال پرواز بود، رهگیری کرد.

‎به گزارش ایلنا، یک فروند جنگنده نیروی هوایی آمریکا هواپیمایی را که در نزدیکی محل اقامت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور در حال پرواز بود، رهگیری کرد.

‎فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی (نوراد) اعلام کرد که این جنگنده یک هواپیمای غیرنظامی را که وارد حریم هوایی ممنوعه بر فراز منطقه «پالم بیچ» در ایالت فلوریدا شده بود، متوقف کرده است.

محل اقامت ترامپ در «مارالاگو» در جنوب پالم بیچ قرار دارد و پرواز بر فراز این محدوده نیز به‌طور کامل ممنوع است.

‎نوراد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «امروز یک جنگنده اف-۱۶ متعلق به فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی، هواپیمای غیرنظامی را که محدودیت موقت پرواز در آسمان پالم بیچ را نقض کرده بود، رهگیری کرد. این هواپیما بدون حادثه از منطقه خارج شد».

