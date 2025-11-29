سفیر آمریکا در لبنان:
اسرائیل برای دفاع از خود نیازی به اجازه آمریکا ندارد!
سفیر جدید آمریکا در لبنان با تأکید بر اینکه واشنگتن به فشار خود بر لبنان برای اجرای تصمیم تاریخی خلع سلاح حزبالله ادامه میدهد، اظهار داشت که اسرائیل برای دفاع از خود نیازی به کسب اجازه از آمریکا ندارد.
به گزارش ایلنا، میشل عیسی، سفیر جدید آمریکا در لبنان، در گفتوگو با روزنامه عبری «هاآرتص» اعلام کرد که اسرائیل «نیازی به کسب اجازه از ایالات متحده آمریکا برای دفاع از خود ندارد».
او مدعی شد: «اسرائیل نیازهای امنیتی خود را خودش ارزیابی میکند و هر اقدام لازم برای حفاظت از شهروندانش را اتخاذ خواهد کرد.»
وی همچنین گفت که دولت آمریکا در ارتباط کامل با دولت لبنان است و «بر آن فشار میآورد تا تصمیم تاریخی خلع سلاح حزبالله را اجرا کند».
این دیپلمات آمریکایی تأکید کرد: «ما متعهد به اجرای این توافق در لبنان هستیم، زیرا این امر برای بازگرداندن حاکمیت دولت و تأمین آینده آن اهمیت دارد.»
عیسی همچنین مدعی شد خلع سلاح حزبالله گامی اساسی برای تضمین صلح است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تجاوزات روزانه اسرائیل به لبنان ادامه دارد و اسرائیل همچنان چندین نقطه در جنوب را در اشغال دارد و توافق آتشبس از زمان انعقاد آن در آبان ۱۴۰۳ را نقض میکند.