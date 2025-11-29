در ماه اکتبر نزدیک به ۹۳۰۰ مورد سوءتغذیه حاد در میان کودکان غزه ثبت شده است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) امروز -شنبه- اعلام کرد که در ماه اکتبر نزدیک به ۹۳۰۰ مورد سوءتغذیه حاد در میان کودکان زیر پنج سال در نوار غزه ثبت کرده است.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سطح بالای سوءتغذیه همچنان جان و رفاه کودکان در نوار غزه را به خطر می‌اندازد و این وضعیت با شروع زمستان که شیوع بیماری‌ها را تسریع می‌کند و خطر مرگ در میان آسیب‌پذیرترین کودکان را افزایش می‌دهد، تشدید می‌شود.»

یونیسف اعلام کرد که ارزیابی‌های تغذیه‌ای انجام شده توسط این سازمان و شرکای آن در غزه در ماه اکتبر نشان داد که تقریباً ۹۳۰۰ کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

