شهادت ۲ کودک فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست

به گزارش ایلنا ذبه نقل از خبرگزاری وفا، دو برادر خردسال فلسطینی صبح امروز -دوشنبه- در شهر «بنی سهیلا»، در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه، به دست نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

توپخانه ارتش رژیم به بمباران چندین منطقه در شرق خان یونس، همراه با حملات هوایی مجدد به شهر رفح و تیراندازی از سوی قایق‌های جنگی ارتش اشغالگر به سوی خط ساحلی رفح ادامه می‌دهد.

با شهادت این ۲ کودک، شمار کودکان شهید از زمان توافق آتش‌بس در یازدهم اکتبر به ۳۵۴ تن رسیده است. همچنین در همین بازه زمانی، ۸۹۶ کودک دیگر نیز مجروح شده‌اند.

