خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۲ کودک فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست

شهادت ۲ کودک فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست
کد خبر : 1720392
لینک کوتاه کپی شد.

دو برادر خردسال فلسطینی در پی تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی در شرق خان یونس به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا ذبه نقل از خبرگزاری وفا، دو برادر خردسال فلسطینی  صبح امروز -دوشنبه- در شهر «بنی سهیلا»، در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه، به دست نیروهای رژیم  صهیونیستی به شهادت رسیدند.

توپخانه ارتش رژیم  به بمباران چندین منطقه در شرق خان یونس، همراه با حملات هوایی مجدد به شهر رفح و تیراندازی از سوی قایق‌های جنگی ارتش اشغالگر به سوی خط ساحلی رفح  ادامه می‌دهد.

با شهادت این ۲ کودک، شمار کودکان شهید از زمان توافق آتش‌بس در یازدهم اکتبر به ۳۵۴ تن رسیده است. همچنین در همین بازه زمانی، ۸۹۶ کودک دیگر نیز مجروح شده‌اند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی