منابع آگاه گزارش دادند:‌

روبیو در نشست وزرای خارجه ناتو شرکت نمی‌کند

روبیو در نشست وزرای خارجه ناتو شرکت نمی‌کند
دو مقام آمریکایی اعلام کردند که‌ وزیر ‌خارجه این کشور، قصد دارد در نشست وزرای ‌خارجه ناتو در بروکسل که طی روزهای آینده برگزار می‌شود، شرکت نکند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو مقام آمریکایی اعلام کردند که «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه این کشور، قصد دارد در نشست وزرای ‌خارجه ناتو در بروکسل که طی روزهای آینده برگزار می‌شود، شرکت نکند.

این غیبت بسیار غیرمعمول دیپلمات ارشد آمریکایی در یک گردهمایی مهم فراآتلانتیکی محسوب می‌شود. 

یکی از این مقامات که برای بحث در مورد مسائلی که هنوز علنی نشده‌اند، خواست نامش فاش نشود، گفت که «کریستوفر لاندو»، معاون وزیر ‌خارجه آمریکا، به جای او نماینده واشنگتن خواهد بود.

مشخص نیست که چرا روبیو قصد داشت در نشست ۳ دسامبر شرکت نکند و برنامه‌های او ممکن است تغییر کند. اما غیبت احتمالی او در حالی رخ می‌دهد که مقامات آمریکایی و اوکراینی در تلاشند تا اختلاف نظر خود را بر سر طرح ‌رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کاهش دهند و برخی از دیپلمات‌های اروپایی از کنار گذاشته شدن خود از این روند شکایت دارند.

 

