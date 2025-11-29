خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه ونزوئلا:

نتانیاهو مسئول مستقیم فجایع در لبنان، سوریه و فلسطین است

وزیر خارجه ونزوئلا با تأکید بر این‌که کشورش در کنار مردم سوریه، فلسطین و لبنان ایستاده است، خواستار اقدام بین‌المللی برای مقابله با جنایات جنگی اسرائیل شد.

خیل با لحنی قاطع گفت: «آنچه در سوریه، فلسطین و لبنان از بمباران روزانه، کشتار غیرنظامیان و نابودی کامل جوامع رخ می‌دهد، خشونتی غیرقابل قبول است که توسط حکومتی رقم می‌خورد که خود را در برابر هرگونه مجازات مصون می‌بیند».

وی شخص «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مسئول مستقیم این فاجعه‌ها دانست و تأکید کرد که وی رهبری دولتی جنایتکار و عامل نسل‌کشی را برعهده دارد.

وزیر خارجه ونزوئلا همچنین با اعلام این‌که عدالت بین‌المللی «فلج» شده است، گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی که قرار است از مردم دفاع کند، تحت فشارها و تهدیدها ناتوان شده و قادر به پایان دادن به این خشونت‌ها نیست».

خیل افزود: «کافی است! جهان نمی‌تواند همچنان چشم بر این جنایات ببندد».

وی از جامعه بین‌المللی خواست تا هر چه سریع‌تر برای توقف تجاوز و جنایات جنگی و پایان دادن به مصونیت جنایتکاران وارد عمل شود.

خیل تأکید کرد که ونزوئلا همواره در کنار مردم سوریه، فلسطین و لبنان خواهد بود و از دادستان و دادگاه کیفری بین‌المللی خواست برای پیگرد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اقدام کنند.

