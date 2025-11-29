گفتوگوی تلفنی مادورو و ترامپ
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از دو منبع نزدیک به کاراکاس، از گفتوگوی تلفنی روسای جمهور آمریکا و ونزوئلا خبر داد.
به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از دو منبع نزدیک به دولت ونزوئلا اعلام کرد که یک تماس مستقیم میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، برقرار شده است.
به نوشته این روزنامه، این تماس تلفنی هفته گذشته انجام شده و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز در آن مشارکت داشته است.
نیویورکتایمز افزود که دو طرف در این تماس درباره احتمال برگزاری دیداری دوجانبه گفتوگو کردهاند.
با این حال، منابع این روزنامه تأکید کردهاند که «در حال حاضر هیچ برنامهای برای دیدار احتمالی میان ترامپ و مادورو وجود ندارد».