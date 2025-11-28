به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «شیخ نعیم قاسم« دبیرکل حزب‌الله لبنان امروز -جمعه- در سخنانی تأکید کرد که سلاح مقاومت بزرگ‌ترین مانع در برابر پروژه اسرائیل است و هرکس خواهان خلع سلاح مقاومت باشد، عملاً در راستای اهداف تل‌آویو گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به وجود برخی جریان‌های همسو با آمریکا و اسرائیل در داخل لبنان گفت: «خادمان اسرائیل در کشور اندک‌ هستند، اما مشکل‌سازند؛ زیرا با همراهی واشنگتن و تل‌آویو مانع ثبات، رشد و آزادسازی لبنان می‌شوند».

شیخ تعیم قاسم تصریح کرد که نیروهای بسیاری در لبنان مخالف اسرائیل‌ و آماده مقابله با آن هستند و این موضوع صرفاً به مقاومت و محیط حامی آن محدود نمی‌شود.

به گفته وی، تفویض اختیار به مسئولان کشور در راستای «بازپس‌گیری حاکمیت، سرزمین، اسرا و کرامت ملی» صورت می‌گیرد.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: «آمادگی و توان دفاعی ما مانع از استقرار دشمن می‌شود و دولت باید از ظرفیت‌های موجود در این زمینه بهره ببرد.»

وی افزود که اسرائیل به‌خوبی می‌داند با وجود مقاومت، هیچ امکانی برای تثبیت حضور یا ایجاد ثبات برای خود در لبنان ندارد.

شیخ قاسم همچنین یادآور شد که دولت لبنان در شرایط کنونی تصمیم گرفته است از مسیر دیپلماتیک و سیاسی مانع استقرار دشمن شود، اما توان بازدارندگی مقاومت در میدان، پشتوانه اصلی این رویکرد است.

انتهای پیام/