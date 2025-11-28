اعلام آمادگی پوتین برای دیدار با ترامپ در مجارستان
رئیسجمهوری روسیه و نخستوزیر مجارستان امروز -جمعه- در کرملین دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از هانگرین کانزروانیو، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه و «ویکتور اوربان» نخستوزیر مجارستان امروز -جمعه- در کرملین دیدار کردند.
این چهاردهمین دیدار میان پوتین و اوربان بود و در جریان آن، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، «یوری اوشاکوف» مشاور رئیسجمهوری، «الکساندر نواک» معاون نخستوزیر و همچنین «پیتر سیارتو» وزیر خارجه و تجارت مجارستان حضور داشتند.
اوربان در نشست خبری مشترک پیش از مذاکرات، گفت که تأمین انرژی مجارستان اکنون و در آینده بر پایه واردات انرژی از روسیه خواهد بود.
وی با تقدیر از «ثبات و قابل پیشبینی بودن» ارسال انرژی از سوی روسیه، اعلام کرد که بوداپست خواهان ادامه همکاریهای دوجانبه در بخش انرژی است و این موضوع را بهطور مفصل با پوتین مطرح خواهد کرد.
اوربان با اشاره به جنگ اوکراین تأکید کرد که این درگیری تأثیر مستقیمی بر مجارستان گذاشته است:
وی کفت: «ما متحمل خسارتهای اقتصادی قابلتوجهی شدهایم. عملیات نظامی، رشد اقتصادی را در سراسر اروپا ـ از جمله در مجارستان ـ متوقف کرده است.»
نخستوزیر مجارستان بار دیگر بر موضع کشورش مبنی بر ضرورت رسیدن به صلح تأکید و ابراز امیدواری کرد که پیشنهادهای مطرحشده در مذاکرات جاری، به آتشبس و سپس صلح منجر شود.
اوربان افزود: «آقای رئیسجمهور، شما میدانید که ما سیاست خارجی مستقل خود را دنبال میکنیم. روابط ما با روسیه ادامه دارد؛ در حوزههای مهم همکاری میکنیم و تحت فشارهای خارجی از این همکاریها دست نکشیدهایم».
وی همچنین اعلام کرد که مجارستان آماده میزبانی گفتوگوهای صلح و کمک به پیشبرد آن است.
پوتین نیز در بخش دیگری از سخنان خود از رویکرد مثبت اوربان نسبت به پیشنهاد برگزاری احتمالی نشست آمریکا–روسیه در مجارستان قدردانی کرد.
وی گفت: «این پیشنهاد از سوی ترامپ مطرح شد. او فوراً گفت که ما روابط خوبی با مجارستان داریم، شما هم روابط خوبی با ویکتور دارید، بنابراین این گزینه را پیشنهاد میکنم و طبیعی است که ما از این موضوع استقبال کردیم».
پوتین افزود: «اگر در جریان مذاکرات به مرحله انتخاب بوداپست بهعنوان محل نشست برسیم، بسیار خشنود خواهم شد و از آمادگی شما برای کمک تشکر میکنم».