استعفای رئیس دفتر زلنسکی در پی تحقیقات مرتبط با فساد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین، امروز -جمعه- اعلام کرد که «آندری یرماک» رئیس دفتر وی در پی یک رسوایی مرتبط با فساد، استعفای خود را تقدیم کرده است.

پیش‌تر در همان روز، نهادهای ضدفساد اوکراین خانه یرماک را مورد بازرسی قرار داده بودند.

یرماک اعلام کرده که «به‌طور کامل» با بازرسان همکاری می‌کند و از روند تحقیق استقبال کرده است.

