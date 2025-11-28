خبرگزاری کار ایران
رئیس پارلمان لبنان:

پیام تهدیدی نرسیده و سفر خلیل به ایران ارتباطی به شایعات جنگ ندارد

پیام تهدیدی نرسیده و سفر خلیل به ایران ارتباطی به شایعات جنگ ندارد
به دنبال گزارش‌ها درباره ضرب‌الاجل اسرائیل برای جنگ قریب‌الوقوع علیه لبنان، رئیس پارلمان این کشور تأکید کرد که تمامی این فضاسازی‌ها صرفا از رسانه‌های اسرائیلی نشأت گرفته و هیچ منبع بین‌المللی، پیامی تهدیدآمیز به بیروت منتقل نکرده است.

به گزارش ایلنا، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در گفت‌وگو با روزنامه «الدیار» ضمن تکذیب شدید آنچه درباره انتقال پیام تهدید از سوی بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، مطرح شد، گفت: «او هیچ تهدیدی به ما منتقل نکرده و آنچه مطرح شده، فراتر از فضای یک بحث عمومی و کلی نبوده اس..»

نبیه بری همچنین درباره سفر علی حسن خلیل، عضو پارلمان، به تهران توضیح داد که او برای شرکت در یک کنفرانس رسمی به ایران رفته و در حاشیه این سفر با شماری از مقامات ایرانی از جمله علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرده است.

به گفته بری، این دیدارها فرصتی فراهم کرده تا بیروت مستقیما از فضای سیاسی حاکم در تهران و احتمال وجود هرگونه تماس یا گفت‌وگو میان ایران و آمریکا مطلع شود؛ نتیجه این بررسی‌ها نشان داده که «در حال حاضر هیچ مسیر ارتباطی یا گفت‌وگویی میان دو طرف وجود ندارد.»

بری در بخش دیگری از سخنان خود به جنجال ایجادشده درباره قانون انتخابات لبنان پرداخت و تأکید کرد که «قانون فعلی همان‌گونه که هست، بدون هیچ تعدیلی اجرا خواهد شد.»

رئیس پارلمان لبنان در واکنش به نامه اخیر، دارل عیسی و دارن لحود، سناتورهای آمریکا خطاب به کاخ سفید- که در آن مدعی شده بودند نبیه بری مانع پیشرفت پرونده قانون انتخابات می‌شود- با طعنه گفت: «شب‌ها خوابم نمی‌برد… این‌ها از سال ۲۰۰۷ دارند علیه من کار می‌کنند!». این اظهارات نشان می‌دهد بری کوچک‌ترین اهمیتی برای این فشارهای تکراری قائل نیست.

علت انحراف ستون فقرات