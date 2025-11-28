واکنش تند پوتین به شایعات درباره لاوروف

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، در روزهای گذشته، پس از انتشار خبر یک تماس تلفنی که رسانه‌های غربی آن را «ناموفق» میان سرگئی لاوروف و مارکو روبیو، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، توصیف کرده بودند، شایعاتی درباره نارضایتی مسکو از لاوروف مطرح شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه این ادعاها را «نادرست و بی‌اساس» خواند و تأکید کرد چنین شایعاتی «هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد» و «هیچ پایه و اساسی ندارد».

پیش‌تر نیز برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که لاوروف پس از غیبت در نشست رئیس‌جمهور روسیه با اعضای دائم شورای امنیت، «جایگاه خود را از دست داده» است. همچنین شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه وی از ریاست هیأت روسیه در نشست‌های آتی گروه ۲۰ و آسه‌آن کنار گذاشته شده است.

برخی منابع غربی حتی ادعا کرده بودند لغو نشست روسیه و آمریکا در بوداپست، ناشی از «نارضایتی» از عملکرد لاوروف بوده و گفت‌وگوی او با مارکو روبیو موجب شده واشنگتن این دیدار را لغو کند.

در واکنش به این ادعاها، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تأکید کرد تمامی این اخبار «کاملا کذب» است و لاوروف همچنان در جایگاه وزیر خارجه روسیه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ادعای رسانه‌های آمریکایی از گفت‌وگوی لاوروف و روبیو را «داستانی خیالی» توصیف کرد و گفت این نوع مطالب بیشتر شبیه رمان‌های «آگاتا کریستی» است.

وی افزود: این نوع گزارش‌ها بخشی از «جنگ رسانه‌ای غرب علیه روسیه» است.

