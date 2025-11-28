ترامپ:
مهاجرت از همه «کشورهای جهان سوم» متوقف خواهد شد
رئیس جمهور آمریکا، گفت که دولت او مهاجرت از همه «کشورهای جهان سوم» را تا زمان بهبودی کامل سیستم ایالات متحده، به طور دائم متوقف خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که دولت او مهاجرت از همه «کشورهای جهان سوم» را تا زمان بهبودی کامل سیستم ایالات متحده، به طور دائم متوقف خواهد کرد.
ترامپ همچنین در شبکه تروث سوشیال نوشت که تمام مزایا و یارانههای فدرال برای «غیرشهروندان» را پایان خواهد داد.
وی افزود که «تابعیت مهاجرانی را که صلح داخلی را مختل میکنند لغو خواهد کرد و هر بیگانهای را که بار عمومی، خطر امنیتی یا ناسازگار با تمدن غربی باشد، اخراج خواهد کرد.»
اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که یک زن گارد ملی روز پنجشنبه در نزدیکی کاخ سفید مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بنا یه تحقیقات، تیرانداز یک تبعه افغان بوده که قبل از خروج نیروهای آمریکایی در کابل با آنها همکاری داشته است.