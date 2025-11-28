بازتاب سخنان رهبر انقلاب در شبکه «المیادین»

به گزارش ایلنا، شبکه خبری «المیادین» هم‌زمان با سخنرانی رهبر انقلاب ایران خطاب به مردم، این سخنان را پوشش داد.

بر اساس این گزارش، آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند که مداخله‌های گسترده آمریکا در سراسر جهان از جمله عواملی است که باعث انزوای روزافزون این کشور می‌شود.

ایشان تصریح کردند که اگر آمریکا نبود، رژیم صهیونیستی قادر به ارتکاب این همه جنایت نمی‌شد.

رهبر انقلاب ایران با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر تأکید کردند که مردم ایران بدون شک آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را شکست دادند.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بسیج و مقاومت داخلی و منطقه‌ای پرداخته و گفتند که اگرچه سپاه پاسداران چهره رسمی بسیج است، اما هر گروه متعهد و دلسوزی که بخواهد برای این کشور فعالیت کند، جزئی از این حرکت بسیجی محسوب می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند که مقاومت ادامه خواهد یافت و مستضعفان جهان احساس خواهند کرد که حمایت شده و صدای آنها با قدرت شنیده می‌شود.

ایشان افزودند که حرکت ارزشمند و بسیار مهم بسیج باید نسل‌های متوالی در کشور بالنده، مستمر، کامل‌تر و قوی‌تر دست به دست شود.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطرنشان کردند که ایران در شرایط کنونی، در برابر طمع‌ها و مداخلات خارجی، بیش از هر کشور دیگری به بسیج نیاز دارد.

