English العربیه
«حادثه امنیتی جدی» در بلندهای جولان و جبل‌الشیخ

کد خبر : 1719871
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که چند غیرنظامی صهیونیست در دو نقطه مختلف مرزی در بلندهای جولان و منطقه جبل‌الشیخ وارد خاک سوریه شده و با نیروهای ارتش درگیر شده‌اند.

به گزارش ایلنا، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که چند غیرنظامی صهیونیست در دو نقطه مختلف مرزی در بلندهای جولان و منطقه جبل‌الشیخ وارد خاک سوریه شده و با نیروهای ارتش درگیر شده‌اند.

«آویخای ادرعی»، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، گفت: «ساعاتی پیش گزارش‌هایی مبنی بر اینکه چند شهروند اسرائیلی از مرز عبور کرده و از دو نقطه متفاوت وارد خاک سوریه شده‌اند، دریافت شد. نیروهای ارتش بلافاصله به محل اعزام شدند و این افراد پس از مدت کوتاهی شناسایی و همراه با نیروهای ارتش به داخل اسرائیل بازگردانده شدند».

وی افزود: «در جریان این حادثه، برخی از این افراد با نیروهای ارتش درگیر و مشاجره کردند. افراد بازداشت و برای پیگرد قانونی به پلیس اسرائیل تحویل داده شدند».

ادرعی این اقدام را «حادثه‌ای بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت که عبور غیرقانونی از مرز «رفتاری مجرمانه است که جان شهروندان و نیروهای ارتش را به خطر می‌اندازد».

 

 

