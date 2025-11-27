ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد؛
«حادثه امنیتی جدی» در بلندهای جولان و جبلالشیخ
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که چند غیرنظامی صهیونیست در دو نقطه مختلف مرزی در بلندهای جولان و منطقه جبلالشیخ وارد خاک سوریه شده و با نیروهای ارتش درگیر شدهاند.
به گزارش ایلنا،
«آویخای ادرعی»، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، گفت: «ساعاتی پیش گزارشهایی مبنی بر اینکه چند شهروند اسرائیلی از مرز عبور کرده و از دو نقطه متفاوت وارد خاک سوریه شدهاند، دریافت شد. نیروهای ارتش بلافاصله به محل اعزام شدند و این افراد پس از مدت کوتاهی شناسایی و همراه با نیروهای ارتش به داخل اسرائیل بازگردانده شدند».
وی افزود: «در جریان این حادثه، برخی از این افراد با نیروهای ارتش درگیر و مشاجره کردند. افراد بازداشت و برای پیگرد قانونی به پلیس اسرائیل تحویل داده شدند».
ادرعی این اقدام را «حادثهای بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت که عبور غیرقانونی از مرز «رفتاری مجرمانه است که جان شهروندان و نیروهای ارتش را به خطر میاندازد».