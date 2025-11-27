خبرگزاری کار ایران
بروکسل امنیت انرژی اروپا را با رد منابع روسیه نابود می‌کند

کد خبر : 1719815
وزیرخارجه مجارستان گفت که بروسکل با قطع دسترسی اروپا به منابع روسیه، امنیت انرژی این قاره را نابود می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو»، وزیر خارجه مجارستان، در مصاحبه‌ای با رادیو تلویزیون صربستان گفت که بروکسل با قطع دسترسی اروپا به منابع هیدروکربنی روسیه، امنیت انرژی اروپا را نابود می‌کند.

وی گفت: «اتحادیه اروپا و بروکسل با یک چکش بزرگ، امنیت انرژی اروپا را از بین می‌برند و خود را از منابع انرژی روسیه جدا می‌کنند».

سیارتو خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا به سیاست منطقی انرژی که برخی از کشورهای اروپایی دنبال می‌کنند، اهمیتی نمی‌دهد و نقش موقعیت جغرافیایی در تامین انرژی را در نظر نمی‌گیرد.

دیپلمات ارشد مجارستانی اظهار داشت: «مجارستان به دلیل زیرساخت‌ها و جغرافیای خود نمی‌تواند خود را از منابع انرژی روسیه جدا کند».

 

 

