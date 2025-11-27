به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع چین امروز -پنجشنبه- در واکنش به برنامه‌های ژاپن برای استقرار موشک در جزیره‌ای در حدود ۱۰۰ کیلومتری (۶۲ مایلی) ساحل تایوان اعلام کرد که اگر ژاپن از خط قرمز عبور کند، باید بهای دردناکی بپردازد.

وزارت دفاع چین در پاسخ به سوالی در مورد این برنامه که پیشتر وزارت این کشور به آن انتقاد کرده بود، اعلام کرد: «حل مسئله تایوان یک موضوع مرتبط با چین است و هیچ ارتباطی با ژاپن (که از سال ۱۸۹۵ تا پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ تایوان را کنترل می‌کرد) ندارد».

«جیانگ بین»، سخنگوی وزارت دفاع چین، در یک نشست خبری گفت: «ژاپن نه تنها در مورد جنایات سنگین تجاوز و حکومت استعماری خود در تایوان عمیقا تامل نکرده است، بلکه در عوض، برخلاف افکار عمومی جهان، توهم مداخله نظامی در تنگه تایوان را در سر می‌پروراند».

وی افزود: «ارتش آزادی‌بخش خلق چین از قابلیت‌های قدرتمند و ابزارهای قابل اعتمادی برای شکست هر دشمن مهاجمی برخوردار است. اگر طرف ژاپنی جرات کند حتی نیم قدم از خط قرمز عبور کند و برای خود مشکل ایجاد کند، ناگزیر بهای دردناکی خواهد پرداخت».

«شینجیرو کویزومی»، وزیر دفاع ژاپن، روز یکشنبه گفت بود که طرح‌ها برای استقرار یک واحد موشک زمین به هوای میان‌برد در پایگاه نظامی «یوناگونی»، جزیره‌ای در نزدیکی تایوان، به طور پیوسته در حال پیشرفت هستند.

