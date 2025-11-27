وزیر ارتش ایالات متحده:
باید سریعا بر سر اوکراین به توافق رسید
نیویورک تایمز جزئیات تلاشهای وزیر ارتش ایالات متحده، برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی در جریان یک جلسه غیرعلنی اخیر در مورد اهمیت پایان دادن به درگیری در اوکراین در اسرع وقت را فاش کرد.
این مقام آمریکایی اظهارات خود را بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی مبنی بر توانایی روسیه در تولید تعداد زیادی موشک دوربرد بیان کرد و به گفته این روزنامه، «تولید این موشکها توسط روسیه در مقادیر زیاد، نه تنها به این کشور اجازه میدهد تا از آنها به طور فشرده استفاده کند، بلکه آنها را ذخیره نیز میکند.»
این روزنامه اظهار داشت: «به گفته مقامات، پیام واضح است: باید در اسرع وقت به توافق رسید.»