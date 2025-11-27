خبرگزاری کار ایران
نماینده پارلمان لبنان:

تا زمانی که اشغال ادامه دارد، سلاح مقاومت زمین گذاشته نمی‌شود

نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، ‌تأکید کرد که «سلاح مقاومت تا زمانی که دشمن اسرائیلی سرزمینی را اشغال کرده و به اماکن مقدس و مقدسات تجاوز می‌کند، باقی خواهد ماند.»

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «علی عمار»، نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، ‌تأکید کرد که «سلاح مقاومت تا زمانی که دشمن اسرائیلی سرزمینی را اشغال کرده و به اماکن مقدس و مقدسات تجاوز می‌کند، باقی خواهد ماند.»

خبرگزاری ملی لبنان به نقل از علی عمار گزارش داد: «این سلاح تا زمانی که این دشمن به قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و آخرین توافق مربوط به جنگ لبنان تن ندهد، باقی خواهد ماند تا از هفت نقطه به جای پنج نقطه عقب‌نشینی کند، اسیران را بازگرداند و تمام انواع تجاوزات و حملات زمینی، دریایی و هوایی را متوقف کند.»

عمار گفت: «با وجود توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که کشورها، به ویژه ایالات متحده آمریکا، نوکرانش، دست‌نشانده‌اش اسرائیل و متحدانش علیه ما چیده‌اند، آنها به طرز فجیعی شکست خورده‌اند و هرگز قادر به خاموش کردن این شمع نخواهند بود.»

 

