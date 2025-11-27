به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر ‌خارجه روسیه، گفت که ایالات متحده تحت ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» به سمت رویکردی عملگرایانه‌تر در سیاست خارجی خود تغییر جهت داده است.

وی در میزگردی درباره تحولات جهانی اطلاعات به میزبانی شورای فدراسیون روسیه (مجلس علیای پارلمان) خاطرنشان کرد: «در مورد ایالات متحده، به نظر می‌رسد که تحت ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده موقتاً از ایده دموکراتیزاسیون جهانی فاصله گرفته است. واشنگتن همچنین عناصر خاصی از واقع‌گرایی سالم را در سیاست خارجی خود وارد کرده است.»

ریابکوف افزود: «این بدان معنا نیست که ایالات متحده مسیر ضد روسی خود را کنار گذاشته است، اما آمریکایی‌ها اکنون پذیرای گفتگوی مستقیم و صریح هستند و از نظر عملی، اکنون بیشتر تمایل دارند بر منافع ملی خود، آنطور که می‌بینند، تمرکز کنند.»

