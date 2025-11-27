جمهوری دومینیکن به آمریکا اجازه استفاده از خاک خود برای عملیات ضد قاچاق مواد مخدر داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، لوئیس ابینادر، رئیس‌جمهور جمهوری دومینیکن، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری با حضور پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد که این کشور به آمریکا اجازه داده است که از پایگاه هوایی سن ایسیدرو و فرودگاه بین‌المللی لاس آمریکاس برای انجام عملیات لجستیکی مرتبط با مبارزه با قاچاق مواد مخدر استفاده کند. طبق اظهارات ابینادر، این همکاری به مدت محدود و تنها برای تأمین سوخت، حمل و نقل تجهیزات و پرسنل فنی خواهد بود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که نیروهای آمریکایی از ماه سپتامبر تاکنون بیش از ۲۰ عملیات علیه قایق‌های مشکوک به حمل مواد مخدر در کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده‌اند که به کشته شدن دست‌کم ۸۳ نفر منجر شده است. رئیس‌جمهور جمهوری دومینیکن هدف از این همکاری را تقویت تلاش‌های نظامی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر و ضربه زدن به جرایم سازمان‌یافته فراملی دانست.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز در این نشست خبری گفت که ایالات متحده قصد دارد تا "تروریست‌های مواد مخدر" را تعقیب کند.

هگست با بیان اینکه دولت ترامپ در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر جدی است، تصریح کرد که این همکاری امنیت مرزها را در هر دو کشور تأمین خواهد کرد.

آمریکا از ماه اوت (شهریور) به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کشتی‌های جنگی، یک زیردریایی و هواپیماهای نظامی خود را در سواحل ونزوئلا مستقر کرده است. واشنگتن همچنین به نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، بدون ارائه مدرک معتبر، اتهاماتی مبنی بر رهبری یک کارتل مواد مخدر وارد کرده است.

