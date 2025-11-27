خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جمهوری دومینیکن به آمریکا اجازه استفاده از خاک خود برای عملیات ضد قاچاق مواد مخدر داد

جمهوری دومینیکن به آمریکا اجازه استفاده از خاک خود برای عملیات ضد قاچاق مواد مخدر داد
کد خبر : 1719611
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور جمهوری دومینیکن اعلام کرد که این کشور به آمریکا اجازه داده است برای مدت محدودی از خاک آن به‌منظور پشتیبانی از عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه کارائیب استفاده کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، لوئیس ابینادر، رئیس‌جمهور جمهوری دومینیکن، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری با حضور پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد که این کشور به آمریکا اجازه داده است که از پایگاه هوایی سن ایسیدرو و فرودگاه بین‌المللی لاس آمریکاس برای انجام عملیات لجستیکی مرتبط با مبارزه با قاچاق مواد مخدر استفاده کند. طبق اظهارات ابینادر، این همکاری به مدت محدود و تنها برای تأمین سوخت، حمل و نقل تجهیزات و پرسنل فنی خواهد بود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که نیروهای آمریکایی از ماه سپتامبر تاکنون بیش از ۲۰ عملیات علیه قایق‌های مشکوک به حمل مواد مخدر در کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده‌اند که به کشته شدن دست‌کم ۸۳ نفر منجر شده است. رئیس‌جمهور جمهوری دومینیکن هدف از این همکاری را تقویت تلاش‌های نظامی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر و ضربه زدن به جرایم سازمان‌یافته فراملی دانست.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز در این نشست خبری گفت که ایالات متحده قصد دارد تا "تروریست‌های مواد مخدر" را تعقیب کند.

هگست با بیان اینکه دولت ترامپ در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر جدی است، تصریح کرد که این همکاری امنیت مرزها را در هر دو کشور تأمین خواهد کرد.

آمریکا از ماه اوت (شهریور) به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کشتی‌های جنگی، یک زیردریایی و هواپیماهای نظامی خود را در سواحل ونزوئلا مستقر کرده است. واشنگتن همچنین به نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، بدون ارائه مدرک معتبر، اتهاماتی مبنی بر رهبری یک کارتل مواد مخدر وارد کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات