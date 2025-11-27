مصر و ایران برای جلوگیری از جنگ جدید در لبنان وارد رایزنی شدند
قاهره در هفتههای اخیر مذاکرات گستردهای با ایران و قدرتهای غربی انجام داده است تا راهحلی برای توقف تجاوزات اسرائیل و جلوگیری از جنگ تازه در لبنان پیدا کند؛ طرحی که شامل خلع سلاح حزبالله و تقویت ارتش لبنان است.
به گزارش ایلنا، منابع مطلع مصری به روزنامه «الاخبار» اعلام کردند که سفر بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، به بیروت «بهدلیل شکلگیری نشانههای یک چارچوب کلی برای تحرکات مرحله پیشِرو، از اهمیت و وزن ویژهای برخوردار است.»
این منابع توضیح دادند که هدف از این رایزنیها، کاهش فضای تنشآلودی است که رژیم صهیونیستی آن را دستاویزی برای حمله به لبنان قرار میدهد؛ فضایی که در خارج از کشور بهعنوان دخالت ایران در امور داخلی لبنان تعبیر میشود. به همین دلیل، تماسها تنها به مسئولان لبنانی محدود نخواهد بود و شامل گفتوگو با مقامات ایرانی نیز میشود.
به گفته این منابع، عبدالعاطی در دیدارهای خود بهدنبال دستیابی به «توافقی مشابه توافق غزه» است؛ توافقی که در صورت اجرا باید تجاوزات اسرائیل به حریم هوایی لبنان را متوقف کرده و مانع آغاز دوباره جنگ شود. در مقابل، با تضمین قاهره و برخی میانجیهای دیگر، حزبالله نیز هیچ شهری را در سرزمینهای اشغالی هدف قرار نخواهد داد. بر اساس این طرح، سلاحهای حزبالله در چارچوب جدول زمانی مشخص و همزمان با تقویت و تجهیز ارتش لبنان برای انجام مأموریتهایش، به دولت تحویل داده میشود.
این منابع با اشاره به «وجود برخی اختلافنظرها در گفتوگوهای اولیه میان گروههای لبنانی و مسئولان اطلاعاتی مصر» پیش از ورود عبدالعاطی به بیروت، گفتند: «قاهره در حال آمادهسازی طرحی شفاف است که هدف آن دور نگه داشتن لبنان از هرگونه جنگ جدید با اسرائیل و جلوگیری از تنش و درگیری داخلی میان جریانهای سیاسی این کشور است؛ مشروط بر اینکه همه طرفها به توافقات نهایی پایبند بمانند. مصر همچنین بر لزوم برگزاری انتخابات در زمان مقرر تأکید دارد.»
مسئولان مصری نیز تأکید کردند: «اگرچه موضوع پیچیده است، اما برخلاف خواست رژیم اسرائیل، هیچ درگیریای میان حزبالله و ارتش لبنان رخ نخواهد داد.»
این منابع توضیح دادند که «تحرکات قاهره در چارچوب تفاهمات اولیه با واشنگتن و پاریس انجام میشود تا توافقی با ضمانتهای لازم حاصل شود؛ بهویژه درباره توقف کامل عملیات اسرائیل که امنیت داخلی لبنان را تهدید کرده و هرگونه تلاش اقتصادی برای خروج این کشور از بحران را مختل میکند». به گفته آنان، مصر تأکید دارد که «ادامه وضعیت کنونی قابلپذیرش نیست.»
بر اساس این گزارش، منابع مطلع افزودند: «قاهره در رایزنیهای خود با آمریکا و کشورهای اروپایی اعلام کرده است که خلع سلاح حزبالله در چارچوب روند دولتسازی، ضرورتی قطعی است؛ اما در عین حال، نمیتوان ساختاری را که طی دههها شکل گرفته، بهصورت ناگهانی برچید». این منابع هشدار دادند که «رفتارهای اسرائیل نه تنها به حل بحران کمکی نمیکند، بلکه میتواند بر پیچیدگی اوضاع بیفزاید.»
این منابع با اشاره به اینکه «قاهره در هفتههای گذشته مذاکرات طولانیای با مسئولان ایرانی داشته» افزودند: «مصر چندین طرح برای گفتوگو با تهران درباره وضعیت لبنان تهیه کرده که میتواند به دستیابی به دیدگاهی مشترک و قابل قبول برای همه طرفها کمک کند». آنان همچنین تأکید کردند که مصر «مواضع رئیسجمهور لبنان را در چارچوب یک رویکرد سیاسی قابل فهم میداند.»
این منابع تأکید کردند که برخلاف سناریویی که رژیم صهیونیستی تلاش دارد القا کند، مصر هیچ نگرانیای درباره احتمال درگیری میان حزبالله و ارتش لبنان ندارد. به گفته آنان، «تداوم گفتوگوها و پیشبرد توافقهای مرحلهای در چارچوب جدولهای زمانی مشخص و بستهای از تفاهامات با «مشارکت کشورهای عربی و غربی بهعنوان ضامن- میتواند به حفظ ثبات لبنان کمک کند.»
یک دیپلمات نیز با توصیف شرایط بهعنوان «پیچیده» اظهار داشت که «این وضعیت با گامهای تدریجی و مرحلهای، قابل مدیریت و تا حدی قابل حل است.»