برزیل با محاکمه بولسونارو، «درس بزرگی در دموکراسی» به جهان داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیس‌جمهوری برزیل، اعلام کرد کشورش با محاکمه و صدور حکم ۲۷ سال زندان برای «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهوری پیشین این کشور، «درس بزرگی در دموکراسی» به جهان ارائه کرده است.

وی در جریان یک مراسم رسمی در برازیلیا گفت: «برای اولین بار در طول ۵۰۰ سال تاریخ برزیل، شخصی به اتهام تلاش برای کودتا به زندان افتاده است».

لولا دا سیلوا افزود: «خوشحالم، نه به خاطر زندانی شدن کسی، بلکه به این دلیل که کشورمان نشان داد برای اجرای کامل دموکراسی به بلوغ رسیده است».

رئیس‌جمهوری برزیل ادامه داد: «نهاد قضایی برزیل با قدرت عمل کرده و بدون جنجال و بدون ترس از تهدیدات خارجی، حکمی مثال‌زدنی صادر کرده است».

دیوان عالی برزیل در ماه سپتامبر بولسونارو را به رهبری «سازمان مجرمانه‌ای» متشکل از افسران ارشد ارتش متهم کرد که در تلاش بودند مانع بازگشت لولا، رقیب چپ‌گرای وی به قدرت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اکتبر ۲۰۲۲ شوند.

بر اساس این گزارش، این محکومیت، رخدادی تاریخی محسوب می‌شود، چرا که هنوز خاطره دیکتاتوری نظامی بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ در برزیل زنده است.

بولسونارو از روز سه‌شنبه اجرای حکم خود را در مقر پلیس فدرال در برازیلیا آغاز کرد.

محاکمه بولسونارو تنش‌هایی میان برزیل و آمریکا ایجاد کرد، چرا که رئیس‌جمهوری سابق برزیل از متحدان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، محسوب می‌شد.

ترامپ پیشتر «کارزار شدید» علیه «بولسونارو» را محکوم و در واکنش به محاکمه وی، تعرفه‌ها و تحریم‌هایی علیه برزیل وضع کرده بود، هرچند پس از دیدار با لولا در ماه اکتبر، بسیاری از آن‌ها تعدیل شد.

