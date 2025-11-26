خبرگزاری کار ایران
ریابکوف:

آمریکا باید به منافع روسیه احترام بگذارد

معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که این کشور هنوز باید متقاعد شود که ایالات متحده آماده است به منافع اصلی آن احترام بگذارد و به طور مساوی برای رسیدگی به ریشه‌های بحران در روابط تلاش کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که این کشور هنوز باید متقاعد شود که ایالات متحده آماده است به منافع اصلی آن احترام بگذارد و به طور مساوی برای رسیدگی به ریشه‌های بحران در روابط تلاش کند.

وی گفت: «ما هنوز باید از تمایل ایالات متحده برای احترام واقعی به منافع اصلی خود و تلاش عادلانه برای رسیدگی به ریشه‌های بحران فعلی در روابط و همچنین تضادهای اساسی در حوزه امنیت، متقاعد شویم.»

ریابکوف افزود: «همکازی موثر نیازمند شرایط ضروری برای بلوغ است. در حال حاضر شرایط را از نزدیک زیر نظر داریم.»

