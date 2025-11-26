مرتس هشدار داد:
با اروپا نباید مانند یک سرباز در مذاکرات اوکراین برخورد شود
صدراعظم آلمان هشدار داد که اروپا نباید در مذاکرات با روسیه بر سر اوکراین به حاشیه رانده شود.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «فردریش مرتس»،صدراعظم آلمان امروز -چهارشنبه- هشدار داد که ایالات متحده نباید اروپاییها را در مذاکرات با روسیه بر سر اوکراین به حاشیه براند و تاکید کرد که هرگونه توافقی مستلزم توافق اروپا است.
مرتس خطاب به قانونگذاران پارلمان آلمان گفت: «اروپاییها میخواهند هر چه سریعتر شاهد پایان جنگ در اوکراین باشند».
وی تاکید کرد: «با این حال، هرگونه توافقی که میان قدرتهای بزرگ، بدون رضایت اوکراین و اروپاییها مورد مذاکره قرار بگیرد، مبنایی برای صلح پایدار فراهم نخواهد کرد».
صدراعظم آلمان افزود: «در این لحظه سرنوشتساز برای اوکراین، برای اروپا و برای اتحاد ما با ایالات متحده، میخواهم این نکته را نیز روشن کنم که مسائل اروپا فقط با توافق با این قاره قابل تصمیمگیری است».