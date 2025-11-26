با اروپا نباید مانند یک سرباز در مذاکرات اوکراین برخورد شود

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «فردریش مرتس»،‌صدراعظم آلمان امروز -چهارشنبه- هشدار داد که ایالات متحده نباید اروپایی‌ها را در مذاکرات با روسیه بر سر اوکراین به حاشیه براند و تاکید کرد که هرگونه توافقی مستلزم توافق اروپا است.

مرتس خطاب به قانونگذاران پارلمان آلمان گفت: «اروپایی‌ها می‌خواهند هر چه سریع‌تر شاهد پایان جنگ در اوکراین باشند».

وی تاکید کرد: «با این حال، هرگونه توافقی که میان قدرت‌های بزرگ، بدون رضایت اوکراین و اروپایی‌ها مورد مذاکره قرار بگیرد، مبنایی برای صلح پایدار فراهم نخواهد کرد».

صدراعظم آلمان افزود: «در این لحظه سرنوشت‌ساز برای اوکراین، برای اروپا و برای اتحاد ما با ایالات متحده، می‌خواهم این نکته را نیز روشن کنم که مسائل اروپا فقط با توافق با این قاره قابل تصمیم‌گیری است».

انتهای پیام/