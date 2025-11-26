به گزارش ایلنا، رسانه صهیونیستی جی فید، مدعی شد که جت‌های جنگنده رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته -سه‌شنبه- در جریان تجاوز به حریم هوایی عراق، دیوار صوتی را شکسته و پس از آن از این منطقه دور شدند.

این رسانه در گزارش خود مدعی شد که این جنگنده‌ها برای مدت کوتاهی وارد حریم هوایی عراق شده و پیش از بازگشت به اراضی اشغالی، به مرز ایران نزدیک شدند و در طول عملیات، آنچه را که به نظر می‌رسید تمرین‌های پرتاب شبیه‌سازی شده باشد، انجام داد.

جی فید اذعان داشت که این عملیات «قماری خطرناک» بود که می‌توانست زمینه‌ساز درگیری دیگری شود.

ساکنان محلی در شرق عراق، به ویژه در استان «میسان» هم از شنیده شدن صدای هواپیما و انفجارهای صوتی خبر دادند که با پرواز جت‌ها در آسمان آن منطقه مطابقت دارد.

