ابهام در روند صلح اوکراین؛ طرح ترامپ بر اساس شروط کرملین تدوین شده است

به گزارش ایلنا، منابع آگاه فاش کردند که طرح صلح آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین- که هفته گذشته علنی شد- در واقع بر پایه یک سند روسی تدوین شده است؛ سندی که مسکو در ماه اکتبر برای دولت دونالد ترامپ ارسال کرده بود.

خبرگزاری رویترز با استناد به سه منبع مطلع نوشت: روسیه این سند ــ شامل شروط مسکو برای پایان جنگ ــ را پس از دیدار اکتبر میان ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در واشنگتن برای مقامات ارشد دولت آمریکا فرستاده است.

بر اساس این گزارش، سند غیررسمی یادشده شامل همان پیشنهادهایی بود که روسیه پیش‌تر نیز در مذاکرات مطرح کرده بود؛ از جمله امتیازاتی که اوکراین آن‌ها را به‌دلیل واگذاری بخش‌های گسترده‌ای از شرق این کشور، رد کرده است. این اولین بار است که تأیید می‌شود این سند اساس اصلی طرح ۲۸ بندی صلح بوده است.

کاخ سفید واکنشی مستقیم به این سند غیررسمی نشان نداده، اما به نقل از ترامپ اعلام کرده که او نسبت به پیشرفت کار روی طرح صلح «خوش‌بین» است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «برای نهایی‌کردن طرح صلح، فرستاده ویژه‌ام استیو ویتکاف را برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه راهی مسکو کردم. هم‌زمان، وزیر ارتش نیز با مقامات اوکراینی دیدار خواهد کرد.»

هنوز مشخص نیست دولت ترامپ چرا و چگونه این سند روسی را مبنای تدوین طرح صلح قرار داده است. منابع مطلع می‌گویند برخی مقامات ارشد آمریکایی- از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه- معتقدند اوکراین این شروط مسکو را «به‌طور کامل و بدون تردید» رد خواهد کرد.

به گفته همین منابع، پس از دریافت سند، روبیو در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره مفاد آن گفت‌وگو کرده است.

در همین حال، پس از انتشار نخستین گزارش درباره طرح صلح در وب‌سایت «اکسیوس» طی هفته گذشته، تردیدها در میان مقامات و قانون‌گذاران آمریکایی افزایش یافته است، تا جایی که بسیاری از آنان می‌گویند این طرح بیشتر شبیه «فهرست خواسته‌های روسیه» است تا یک پیشنهاد واقعی برای پایان جنگ.

با این وجود، آمریکا با تهدید به کاهش کمک‌های نظامی، در حال فشار به اوکراین برای پذیرش این طرح است.

اما این طرح آمریکایی که به‌طور گسترده «غافلگیرکننده» توصیف شده، موجی از تحرکات دیپلماتیک را در سه قاره به راه انداخته است. شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» گزارش داد که نسخه اولیه طرح از زمان انتشار اولیه دستخوش تغییرات جدی شده و ۹ بند از مجموع ۲۸ بند آن پس از گفت‌وگوهای مقامات آمریکایی و اوکراینی حذف شده است.

در همین حال، گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات اعلام کردند روبیو به آنان گفته است که این طرح ۲۸ بندی یک «طرح آمریکایی» نیست، بلکه «فهرست خواسته‌های روسیه» است؛ ادعایی که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا با شدت آن را رد کرده‌اند.

در ادامه این بحث‌ها، هیئت بلندپایه آمریکایی به ریاست روبیو در نشست ژنو با مقام‌های اروپایی و اوکراینی، با حذف یا اصلاح بخش‌هایی از طرح که آشکارا به نفع روسیه بود، موافقت کرده است.

