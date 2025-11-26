خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابهام در روند صلح اوکراین؛ طرح ترامپ بر اساس شروط کرملین تدوین شده است

ابهام در روند صلح اوکراین؛ طرح ترامپ بر اساس شروط کرملین تدوین شده است
کد خبر : 1719302
لینک کوتاه کپی شد.

گزارش‌های تازه نشان می‌دهد طرح صلح آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین، درواقع بر پایه سندی روسی تدوین شده است؛ اقدامی که پرسش‌های جدی درباره رویکرد دولت ترامپ و میزان نفوذ و خواسته‌های مسکو در شکل‌گیری این طرح مطرح کرده است.

به گزارش ایلنا، منابع آگاه فاش کردند که طرح صلح آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین- که هفته گذشته علنی شد- در واقع بر پایه یک سند روسی تدوین شده است؛ سندی که مسکو در ماه اکتبر برای دولت دونالد ترامپ ارسال کرده بود.

خبرگزاری رویترز با استناد به سه منبع مطلع نوشت: روسیه این سند ــ شامل شروط مسکو برای پایان جنگ ــ را پس از دیدار اکتبر میان ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در واشنگتن برای مقامات ارشد دولت آمریکا فرستاده است.

بر اساس این گزارش، سند غیررسمی یادشده شامل همان پیشنهادهایی بود که روسیه پیش‌تر نیز در مذاکرات مطرح کرده بود؛ از جمله امتیازاتی که اوکراین آن‌ها را به‌دلیل واگذاری بخش‌های گسترده‌ای از شرق این کشور، رد کرده است. این اولین بار است که تأیید می‌شود این سند اساس اصلی طرح ۲۸ بندی صلح بوده است.

کاخ سفید واکنشی مستقیم به این سند غیررسمی نشان نداده، اما به نقل از ترامپ اعلام کرده که او نسبت به پیشرفت کار روی طرح صلح «خوش‌بین» است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «برای نهایی‌کردن طرح صلح، فرستاده ویژه‌ام استیو ویتکاف را برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه راهی مسکو کردم. هم‌زمان، وزیر ارتش نیز با مقامات اوکراینی دیدار خواهد کرد.»

هنوز مشخص نیست دولت ترامپ چرا و چگونه این سند روسی را مبنای تدوین طرح صلح قرار داده است. منابع مطلع می‌گویند برخی مقامات ارشد آمریکایی- از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه- معتقدند اوکراین این شروط مسکو را «به‌طور کامل و بدون تردید» رد خواهد کرد.

به گفته همین منابع، پس از دریافت سند، روبیو در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره مفاد آن گفت‌وگو کرده است.

در همین حال، پس از انتشار نخستین گزارش درباره طرح صلح در وب‌سایت «اکسیوس» طی هفته گذشته، تردیدها در میان مقامات و قانون‌گذاران آمریکایی افزایش یافته است، تا جایی که بسیاری از آنان می‌گویند این طرح بیشتر شبیه «فهرست خواسته‌های روسیه» است تا یک پیشنهاد واقعی برای پایان جنگ.

با این وجود، آمریکا با تهدید به کاهش کمک‌های نظامی، در حال فشار به اوکراین برای پذیرش این طرح است.

اما این طرح آمریکایی که به‌طور گسترده «غافلگیرکننده» توصیف شده، موجی از تحرکات دیپلماتیک را در سه قاره به راه انداخته است. شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» گزارش داد که نسخه اولیه طرح از زمان انتشار اولیه دستخوش تغییرات جدی شده و ۹ بند از مجموع ۲۸ بند آن پس از گفت‌وگوهای مقامات آمریکایی و اوکراینی حذف شده است.

در همین حال، گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات اعلام کردند روبیو به آنان گفته است که این طرح ۲۸ بندی یک «طرح آمریکایی» نیست، بلکه «فهرست خواسته‌های روسیه» است؛ ادعایی که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا با شدت آن را رد کرده‌اند.

در ادامه این بحث‌ها، هیئت بلندپایه آمریکایی به ریاست روبیو در نشست ژنو با مقام‌های اروپایی و اوکراینی، با حذف یا اصلاح بخش‌هایی از طرح که آشکارا به نفع روسیه بود، موافقت کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات