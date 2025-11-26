حماس درحال ارزیابی تبدیل شدن به یک حزب سیاسی

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاسط، این رسانه به نقل از برخی منابع مدعی شد که جنبش مقاومت فلسطین ،حماس، درحال بررسی پیشنهاد برای تبدیل شدن به یک حزب سیاسی است.

این رسانه به نقل از برخی منابع مدعی شد که رهبران حماس در داخل و خارج از نوار عزه بحثی داخلی را درباره آینده سیاسی این گروه آغاز کرده‌اند.

این منابع مدعی شدند که یادداشتی که از سوی چندین رهبر این گروه ارائه شده، شامل پیشنهاد برای تاسیس یک حزب سیاسی مشابه دیگر گروه‌های سیاسی موجود و ادامه دادن نمایندگی از یک رویکرد سیاست ملی-اسلامی است و خود را به عنوان نهادی قادر به مشارکت در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و عمومی معرفی می‌کند.

انتهای پیام/