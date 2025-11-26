خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الشرق الاوسط مدعی شد:

حماس درحال ارزیابی تبدیل شدن به یک حزب سیاسی

حماس درحال ارزیابی تبدیل شدن به یک حزب سیاسی
کد خبر : 1719257
لینک کوتاه کپی شد.

الشرق الاسط به نقل از منابع مدعی شد که جنبش مقاومت فلسطین درحال بررسی پیشنهاد تبدیل شدن به یک حزب سیاسی است.

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاسط، این رسانه به نقل از برخی منابع مدعی  شد که جنبش مقاومت فلسطین  ،حماس، درحال بررسی پیشنهاد برای تبدیل شدن به یک حزب سیاسی است.

این رسانه به نقل از برخی منابع مدعی شد که رهبران حماس در داخل و خارج از نوار عزه بحثی داخلی را درباره  آینده سیاسی این گروه آغاز کرده‌اند.

این منابع مدعی شدند که یادداشتی که از سوی چندین رهبر این گروه ارائه شده،  شامل پیشنهاد برای تاسیس  یک حزب سیاسی مشابه دیگر گروه‌های سیاسی موجود و ادامه دادن نمایندگی از یک رویکرد سیاست ملی-اسلامی  است و خود را به عنوان نهادی قادر به مشارکت در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و عمومی معرفی می‌کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات