پوتین در طرح ترامپ برنده است؛ صلح یا جنگ، مسکو سود می‌کند

تحلیلگران می‌گویند رئیس‌جمهور روسیه، طرح ترامپ برای اوکراین را یک معادله برد-برد می‌بیند؛ چه توافق حاصل شود و چه مذاکرات شکست بخورد، مسکو برنده است و نفوذ سیاسی و دستاوردهای میدانی خود را تضمین می‌کند.

به گزارش ایلنا، روزنامه «نیویورک‌تایمز» در گزارشی نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، طرح دونالد ترامپ برای اوکراین را یک معادله برد-برد می‌داند. به طوری که چه این طرح اجرایی شود و چه مذاکرات شکست بخورد، مسکو بهره خود را خواهد برد؛ پذیرش صلح با شرایط طرح، نفوذ سیاسی بلندمدت روسیه را تضمین می‌کند و شکست مذاکرات نیز امکان ادامه فشار بر اوکراین و غرب و کسب دستاوردهای میدانی و سیاسی بدون هیچ هزینه استراتژیک را برای مسکو فراهم می‌کند.

در حالی که مقامات اوکراینی و اروپایی در تلاش برای اصلاح ۲۸ بند طرح صلح آمریکایی هستند که با مشارکت روسیه تدوین شده است، ولادیمیر پوتین همچنان نقش تماشاگر را دارد و از هر سناریوی ممکن بهره می‌برد. تحلیلگران می‌گویند که در وضعیت کنونی، این طرح به نفع مسکوست و اوکراین را در وضعیتی دائما ضعیف نگه می‌دارد؛ امری که نفوذ سیاسی بلندمدت روسیه را تضمین می‌کند، چه توافق نهایی امضا شود و چه مذاکرات به شکست بیانجامد.

طبق این گزارش، پوتین در نشست ویدئوکنفرانسی با مقامات امنیتی خود گفته است که طرح ترامپ می‌تواند مبنایی برای صلح باشد، اما در صورت شکست توافق، روسیه توان ادامه فشار نظامی بر اوکراین را خواهد داشت و پیش‌بینی کرده که شهرهای بیشتری در این کشور «دیروز یا زود» سقوط خواهند کرد. او تأکید کرده این سناریو «به نفع ماست»، چرا که به مسکو امکان کسب دستاوردهای میدانی را می‌دهد و همزمان غرب را درگیر مذاکرات نگه می‌دارد.

تحلیلگران می‌گویند پوتین از هر گزینه‌ای که غرب ارائه می‌دهد، به نفع خود بهره می‌برد. حتی اگر اصلاحات طرح ترامپ موفقیت‌آمیز باشد، روسیه زمان بیشتری به دست می‌آورد، فشار خود بر نیروهای اوکراینی را حفظ می‌کند و از شکاف‌های اروپایی و آمریکایی در حمایت از کیف استفاده می‌کند. اما اگر مذاکرات شکست بخورد، مسکو می‌تواند توان اوکراین و غرب را تخلیه کرده و دستاوردهای میدانی و سیاسی خود را بدون هیچ هزینه استراتژیک واقعی افزایش دهد.

به گفته منابع مطلع، پیشنهادات اولیه روسیه شامل محدودیت‌های سخت برای اندازه ارتش اوکراین، جلوگیری از عضویت کیف در ناتو و تضمین ایجاد مناطق غیرنظامی در دونتسک و بخش‌هایی از خاکی بود که روسیه «الحاق» کرده است. این طرح به‌وضوح برتری نظامی و سیاسی مسکو را تثبیت می‌کند. اگرچه برخی امتیازات جزئی نسبت به خواسته‌های قبلی داده شده، اما موضع روسیه درباره تضمین‌های امنیتی و حفظ بخش‌هایی از خاک همچنان پابرجاست.

ناظران معتقدند پیام کرملین روشن است: مسکو بزرگ‌ترین برنده است، چه از مسیر صلح و چه جنگ، و هر گزینه‌ای که غرب یا اوکراین انتخاب کند، در چارچوب معادله‌ای است که پوتین برای خود ترسیم کرده است.

 

