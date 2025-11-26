خبرگزاری کار ایران
واکنش شدید پکن به استقرار موشک‌های ژاپن نزدیک تایوان

پس از بیانیه ژاپن درباره استقرار موشک نزدیک تایوان، چین هشدار داد که هرگونه مداخله خارجی در امور تایوان را «دفع خواهد کرد».

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بینگ چین‌جن، سخنگوی دفتر امور تایوان در چین، امروز- چهارشنبه- در یک نشست خبری دوره‌ای در پاسخ به سوالی درباره استقرار موشک‌های ژاپن گفت: «ما اراده‌ای راسخ، عزم قوی و توانایی بالایی برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود داریم… هر گونه مداخله خارجی را بی‌اثر خواهیم کرد.»

چین تایوان را جزئی از خاک خود می‌داند و از به‌کارگیری زور برای کنترل آن ابایی ندارد، در حالی که دولت تایوان ادعای حاکمیت پکن را رد می‌کند و تأکید دارد تنها مردم تایوان حق تصمیم‌گیری درباره آینده خود را دارند.

سخنگوی چین افزود: «استقرار سلاح‌های هجومی ژاپن در مناطق هم‌مرز با تایوان بسیار خطرناک است و عمدا تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده و احتمال درگیری نظامی را بالا می‌برد.»

 

