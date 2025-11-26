به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بینگ چین‌جن، سخنگوی دفتر امور تایوان در چین، امروز- چهارشنبه- در یک نشست خبری دوره‌ای در پاسخ به سوالی درباره استقرار موشک‌های ژاپن گفت: «ما اراده‌ای راسخ، عزم قوی و توانایی بالایی برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود داریم… هر گونه مداخله خارجی را بی‌اثر خواهیم کرد.»

چین تایوان را جزئی از خاک خود می‌داند و از به‌کارگیری زور برای کنترل آن ابایی ندارد، در حالی که دولت تایوان ادعای حاکمیت پکن را رد می‌کند و تأکید دارد تنها مردم تایوان حق تصمیم‌گیری درباره آینده خود را دارند.

سخنگوی چین افزود: «استقرار سلاح‌های هجومی ژاپن در مناطق هم‌مرز با تایوان بسیار خطرناک است و عمدا تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده و احتمال درگیری نظامی را بالا می‌برد.»

