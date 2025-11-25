خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

چشم‌اندازهای زیادی برای ایجاد مسیر صلح واقعی وجود دارد

چشم‌اندازهای زیادی برای ایجاد مسیر صلح واقعی وجود دارد
کد خبر : 1718936
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور اوکراین گفت که چشم اندازهای زیادی برای واقعی کردن مسیر صلح وجود دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین گفت که مذاکرات ژنو نتایج محکمی به همراه داشته است، اما هنوز کارهایی زیادی در پیش است.

این اظهارات زلنسکی درحالی است که برای جلسه مجازی امروز با ائتلاف کشورهای داوطلب آماده می‌شود.

رئیس جمهور اوکراین در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «پس از مذاکرات ژنو، چشم‌اندازهای زیادی می‌بینیم که می‌تواند مسیر صلح را واقعی کند».

وی همچنین افزود که گفت‌وگوی بسیار سازنده‌ای با «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر انگلیس، داشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات