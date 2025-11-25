به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین گفت که مذاکرات ژنو نتایج محکمی به همراه داشته است، اما هنوز کارهایی زیادی در پیش است.

این اظهارات زلنسکی درحالی است که برای جلسه مجازی امروز با ائتلاف کشورهای داوطلب آماده می‌شود.

رئیس جمهور اوکراین در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «پس از مذاکرات ژنو، چشم‌اندازهای زیادی می‌بینیم که می‌تواند مسیر صلح را واقعی کند».

وی همچنین افزود که گفت‌وگوی بسیار سازنده‌ای با «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر انگلیس، داشته است.

انتهای پیام/