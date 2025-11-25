دستکم ۱۲۷ غیرنظامی لبنانی، در جریان نقضهای آتشبس به شهادت رسیدهاند
رژیم صهیونیستی دستکم ۱۲۷ غیرنظامی لبنانی را از زمان آتشبس به شهادت رسانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز -سهشنبه- اعلام کرد که دستکم ۱۲۷ غیر نظامی در جریان نقضهای آتش بس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند و خواستار تحقیقات در این باره و همچنین احترام به آتشبس شد.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در ژنو گفت که تقریبا یک سال از توافق آتشبس بین لبنان و اسرائیل میگذرد و ما همچنان شاهد حملات فزاینده ارتش اسرائیل هستیم که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب اماکن غیرنظامی در لبنان شده و با تهدیدات نگرانکنندهای مبنی بر یک تهاجم گستردهتر و شدیدتر همراه است.