به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که دست‌کم ۱۲۷ غیر نظامی در جریان نقض‌های آتش بس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و خواستار تحقیقات در این باره و همچنین احترام به آتش‌بس شد.

سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در ژنو گفت که تقریبا یک سال از توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل می‌گذرد و ما همچنان شاهد حملات فزاینده ارتش اسرائیل هستیم که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب اماکن غیرنظامی در لبنان شده و با تهدیدات نگران‌کننده‌ای مبنی بر یک تهاجم گسترده‌تر و شدیدتر همراه است.

