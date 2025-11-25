خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دست‌کم ۱۲۷ غیرنظامی لبنانی، در جریان نقض‌های آتش‌بس به شهادت رسیده‌اند

دست‌کم ۱۲۷ غیرنظامی لبنانی، در جریان نقض‌های آتش‌بس به شهادت رسیده‌اند
کد خبر : 1718883
لینک کوتاه کپی شد.

رژیم صهیونیستی دست‌کم ۱۲۷ غیرنظامی لبنانی را از زمان آتش‌بس به شهادت رسانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که دست‌کم ۱۲۷ غیر نظامی در جریان نقض‌های آتش بس در لبنان توسط رژیم  صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و خواستار تحقیقات در این باره و همچنین احترام به آتش‌بس شد.

سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در ژنو گفت که  تقریبا یک سال از توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل می‌گذرد و ما همچنان شاهد حملات فزاینده ارتش اسرائیل هستیم که  منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب اماکن غیرنظامی در لبنان شده و با تهدیدات نگران‌کننده‌ای مبنی بر یک تهاجم گسترده‌تر و شدیدتر همراه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات