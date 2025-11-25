خبرگزاری کار ایران
سرویس اطلاعات خارجی روسیه:

لندن تلاش دارد طرح صلح ترامپ برای اوکراین را تضعیف کند

دفتر مطبوعاتی سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش داد که بریتانیا ممکن است تلاش کند تا تلاش‌های کاخ سفید برای صلح در اوکراین را تضعیف کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش داد که بریتانیا ممکن است  تلاش کند تا تلاش‌های کاخ سفید برای صلح در اوکراین را تضعیف کند.

طبق بیانیه مذکور، «لندن نگران است که تلاش‌های صلح رئیس جمهور آمریکا، برنامه‌هایش را برای ادامه سود بردن از خونریزی در اوکراین به خطر بیندازد. بریتانیا برای این منظور یک طرح احتمالی آماده کرده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این طرح (در بریتانیا) به ویژه با هدف تضعیف تلاش‌های ترامپ برای حل مناقشه (در اوکراین) با بی‌اعتبار کردن اوست.»

این بیانیه افزود: «طرح‌هایی برای بازگشایی پرونده‌های ساختگی از سوی افسر اطلاعاتی سابق بریتانیا، کی. استیل، که رئیس جمهور آمریکا و خانواده‌اش را به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی شوروی و روسیه متهم می‌کند، تهیه شده است.»

