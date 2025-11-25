قصد نداریم جوانان خود را برای نبرد در اوکراین اعزام کنیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، گفت که این کشور برنامه ندارد تا نیروهای خود برای جنگیدن در اوکرین اعزام کند.

رئیس جمهور فرانسه، گمانه‌زنی‌ها در این باره که اصلاحات مورد بحث در مورد خدمت سربازی ملی این کشور ممکن است منجر به اعزام جوانان فرانسوی به منطقه درگیری اوکراین شود، رد کرد.

ماکرون در گفت‌وگو با کانال رادیویی «آر‌تی‌ال» گفت: «ما باید روابط بین نیروهای مسلح و دولت را تقویت کنیم».

وی خاطرنشان کرد: «ما باید این تصور را که جوانان خود را به اوکراین خواهیم فرستاد، از بین ببریم. هیچ بحثی در این مورد وجود ندارد».

فرانسه در اواخر دهه ۱۹۹۰ و در زمان «ژاک شیراک»، رئیس جمهور وقت این کشور خدمت سربازی اجباری را لغو کرد.

انتهای پیام/