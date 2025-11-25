اعلام آمادگی چین برای گسترش همکاری با روسیه
رئیسجمهور چین، امروز -سهشنبه- آمادگی کشورش را جهت ایجاد مشارکت گستردهتر با روسیه در حوزه انرژی، حفظ ثبات مشترک و تداوم زنجیره تامین انرژی جهانی تایید کرد.
اظهارات شی طی پیام تبریک به شرکتکنندگان در هفتمین جلسه مجمع انرژی روسیه و چین ابراز شد که از سوی تلویزیون مرکزی چین پخش شد.
رئیسجمهور چین گفت: «همکاری چین و روسیه در حوزه انرژی بر پایههای محکمی بنا شده است، الگویی از همکاری سودمند متقابل را نشان میدهد و نقش مثبتی در ارتقای توسعه اقتصادی، اجتماعی و بهبود رفاه مردم هردو کشور را ایفا میکند.»