رویترز گزارش داد:
دیدار وزیر ارتش آمریکا با هیئت روس در ابوظبی
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع، از گفتوگوی وزیر ارتش ایالات متحده با مقامات روسی در ابوظبی گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقمام آمریکایی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت که «دن دریسکول»، وزیر ارتش ایالات متحده، روز گذشته -دوشنبه- گفتوگوهایی را با مقامات روس در ابوظبی برگزار کرد.
این دیدار به دنبال تلاشهای اخیر دولت آمریکا برای توافق صلح میان روسیه و اوکراین است.
این دیدار پس از آن صورت گرفت که مقامات آمریکایی و اوکراینی به دنبال کمتر کردن شکاف میان آنها و برنامه پایان جنگ در اوکراین هستند و توافق کردند تا پیشنهاد ایالات متحده که کییف و متحدان اروپایی آنرا این پیشنهاد را لیست خواستههای روسیه دانستند، اطلاع کنند.
یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که گفتگوهای دریسکول، امروز-سهشنبه- نیز ادامه خواهد داشت.
مشخص نشده چه کسی در هیئت روسی بود.
این مقام همچنین افزود که وزیر ارتش ایالات متحده قراربود با مقامامت اوکراینی نیز در ابوظبی دیدار کند.