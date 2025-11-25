خبرگزاری کار ایران
المیادین گزارش داد:

لاریجانی در اسلام‌آباد؛ زمینه‌سازی برای ائتلاف راهبردی ایران و پاکستان

لاریجانی در اسلام‌آباد؛ زمینه‌سازی برای ائتلاف راهبردی ایران و پاکستان
المیادین گزارش داد که هدف اصلی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به پاکستان، زمینه‌ سازی برای یک ائتلاف راهبردی میان این دو کشور است.

به گزارش ایلنا، شبکه خبری المیادین به نقل از منابع سیاسی اعلام کرد که سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به پاکستان نقطه عطفی در تحولات ژئوپلیتیک منطقه است و زمینه‌ساز شکل‌گیری ائتلافی راهبردی میان تهران و اسلام‌آباد فراتر از روابط دوجانبه سنتی خواهد بود.

این منابع افزودند که تهران این سفر را گامی عملی در بازطراحی توازن قوا در جنوب و غرب آسیا می‌داند، به‌ویژه در شرایطی که چالش‌های منطقه‌ای رو به افزایش است و برخی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تلاش‌ هستند واقعیت‌های جدیدی به زیان امنیت جمعی تحمیل کنند.

بر اساس این گزارش، ایران نگاه مثبتی به توافق دفاعی راهبردی میان پاکستان و عربستان دارد و آن را اقدامی در راستای منافع امنیتی مشترک منطقه می‌داند. منابع افزودند که تقویت چنین تفاهم‌هایی به ثبات منطقه کمک کرده و خطر تشدید تنش و تحمیل فشارهای خارجی را کاهش می‌دهد.

منابع همچنین اعلام کردند که تهران آماده مشارکت در تقویت همکاری دفاعی جمعی است و از جمله در هماهنگی با پاکستان و عربستان، برای حفظ امنیت منطقه‌ای بدون دخالت یا فشارهای آمریکا فعالیت خواهد کرد.

 در همین زمینه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اوایل نوامبر تأکید کرده بود که ایران می‌تواند به پیمان دفاعی میان اسلام‌آباد و ریاض بپیوندد. او در مصاحبه با شبکه «Geo News» پاکستان، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را به تشکیل ارتشی مشترک مشابه ناتو فراخواند.

