منابع غربی: ترامپ، بن‌سلمان را مأمور وساطت میان ایران و آمریکا کرد

کد خبر : 1718570
روزنامه الاخبار به نقل از منابع غربی نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا، ولیعهد سعودی را را مأمور مدیریت مذاکرات میان واشنگتن و تهران برای دستیابی به توافق هسته‌ای کرده است. این اقدام همزمان با نگرانی عربستان از تحرکات اسرائیل و فشارهای غرب درباره پرونده هسته‌ای ایران انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه الاخبار، منابع غربی اعلام کردند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به محمد بن‌سلمان،  ولی‌عهد سعودی این مجوز را داده است تا مذاکرات میان ایران و آمریکا را برای رسیدن به توافقی درباره برنامه هسته‌ای و پرونده تحریم‌ها مدیریت کند.

به گفته منابع، بن سلمان به ترامپ تأکید کرده که این توافق برای حفظ ثبات خاورمیانه ضروری است و نسبت به احتمال اقدام بنیامین نتانیاهو برای ایجاد مانع یا تشدید تنش‌های نظامی علیه ایران ابراز نگرانی کرده است.

طبق اطلاعات به‌دست آمده، پس از بازگشت بن سلمان از کاخ سفید، طرف سعودی با مقامات ایرانی تماس گرفت و قرار شد ظرف ۲۴ ساعت آینده در پاریس، جلسه‌ای سطح‌بالا میان مقام‌های ایرانی و سعودی برگزار شود. این دیدار مقدمات برقراری تماس‌های مکرر میان ایران و آمریکا به‌واسطه سعودی‌ها را فراهم می‌کند.

منابع اعلام کردند که بن سلمان در آخرین دیدار خود با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نظر تهران درباره ابتکار سعودی‌ها را جویا شد و پاسخ مثبت دریافت کرد، هرچند ایران در حال حاضر امتیازی نداده و پس از تجاوز  اسرائیل و آمریکا در ژوئن گذشته، رویکردی محتاطانه دارد.

طبق همین گزارش، طرف سعودی در مذاکرات با آمریکا بر اهمیت تفاهم با ایران برای پیشبرد روند مصالحه در یمن تأکید کرده است، موضوعی که با مخالفت تیم آمریکایی حامی اسرائیل مواجه شد. منابع اعلام کردند که محمد بن سلمان و ترامپ به توافق رسیدند که ثبات خاورمیانه بدون تفاهم با ایران امکان‌پذیر نیست و ترامپ با این دیدگاه مخالفت نکرده است.

