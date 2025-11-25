خبرگزاری کار ایران
شی درباره تایوان هشدار داد؛ ترامپ: حساسیت موضوع را درک می‌کنیم

رئیس‌جمهور چین در تماس تلفنی با همتای آمریکایی‌اش بر موضع اصولی چین درباره تایوان تأکید کرد و گفت بازگشت این جزیره بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام بین‌الملل است. ترامپ نیز بر اهمیت ادامه گفت‌وگوهای دوجانبه و درک حساسیت چین تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، عصر دیروز دوشنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مجموعه‌ای از مسائل از جمله تایوان و بحران اوکراین را مورد بحث قرار داد.

شی جین‌پینگ در این تماس، دیدار پیشین خود با ترامپ در پوسان را یک «مرحله مهم» خواند که مسیر روابط چین و آمریکا را هدایت و در هفته‌های اخیر باعث ایجاد «شتاب مثبت» در این روابط شده است.

او تأکید کرد تنش و درگیری به ضرر دو کشور و ثبات جهانی خواهد بود، در حالی‌که تجربه نشان داده همکاری میان آنها به نفع هر دو طرف است. رئیس‌جمهور چین بر لزوم ادامه تفاهم‌های حاصل شده، گسترش همکاری‌ها و کاهش نقاط اختلاف تأکید کرد.

رئیس‌جمهور چین بار دیگر موضع «اصولی و ثابت» کشورش درباره تایوان را اعلام، و تأکید کرد که «بازگشت تایوان به چین بخشی جدایی‌ناپذیر از نظم بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم است». او افزود که چین و آمریکا در مقابله با فاشیسم و نظامی‌گری متحد بوده‌اند و شرایط کنونی ایجاب می‌کند دو طرف دستاوردهای جنگ جهانی دوم را حفظ کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها پیرامون تایوان در حال افزایش است و چین هشدار داده هر اقدامی از سوی آمریکا که اصل «چین واحد» را نقض کند، با واکنش روبه‌رو خواهد شد.

 از سوی دیگر، ترامپ رهبری شی جین‌پینگ را تحسین کرد و تأکید کرد که دیدگاه دو طرف درباره آینده روابط چین و آمریکا همسو است. وی افزود که دو کشور در حال اجرای توافقات حاصل از دیدار پوسان هستند و آمریکا حساسیت چین نسبت به تایوان را به خوبی درک می‌کند و بر اهمیت حفظ گفت‌وگوی دوجانبه تأکید کرد.

با پیچیده‌تر شدن تحولات ژئوپلیتیک در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، این تماس آخرین نشانه از ادامه کانال‌های ارتباط استراتژیک میان دو اقتصاد بزرگ جهان است.

