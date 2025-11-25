به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، عصر دیروز دوشنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مجموعه‌ای از مسائل از جمله تایوان و بحران اوکراین را مورد بحث قرار داد.

شی جین‌پینگ در این تماس، دیدار پیشین خود با ترامپ در پوسان را یک «مرحله مهم» خواند که مسیر روابط چین و آمریکا را هدایت و در هفته‌های اخیر باعث ایجاد «شتاب مثبت» در این روابط شده است.

او تأکید کرد تنش و درگیری به ضرر دو کشور و ثبات جهانی خواهد بود، در حالی‌که تجربه نشان داده همکاری میان آنها به نفع هر دو طرف است. رئیس‌جمهور چین بر لزوم ادامه تفاهم‌های حاصل شده، گسترش همکاری‌ها و کاهش نقاط اختلاف تأکید کرد.

رئیس‌جمهور چین بار دیگر موضع «اصولی و ثابت» کشورش درباره تایوان را اعلام، و تأکید کرد که «بازگشت تایوان به چین بخشی جدایی‌ناپذیر از نظم بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم است». او افزود که چین و آمریکا در مقابله با فاشیسم و نظامی‌گری متحد بوده‌اند و شرایط کنونی ایجاب می‌کند دو طرف دستاوردهای جنگ جهانی دوم را حفظ کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها پیرامون تایوان در حال افزایش است و چین هشدار داده هر اقدامی از سوی آمریکا که اصل «چین واحد» را نقض کند، با واکنش روبه‌رو خواهد شد.

از سوی دیگر، ترامپ رهبری شی جین‌پینگ را تحسین کرد و تأکید کرد که دیدگاه دو طرف درباره آینده روابط چین و آمریکا همسو است. وی افزود که دو کشور در حال اجرای توافقات حاصل از دیدار پوسان هستند و آمریکا حساسیت چین نسبت به تایوان را به خوبی درک می‌کند و بر اهمیت حفظ گفت‌وگوی دوجانبه تأکید کرد.

با پیچیده‌تر شدن تحولات ژئوپلیتیک در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، این تماس آخرین نشانه از ادامه کانال‌های ارتباط استراتژیک میان دو اقتصاد بزرگ جهان است.

انتهای پیام/