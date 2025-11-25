خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور کره‌جنوبی: هر لحظه ممکن است جنگ آغاز شود

در حالی که نیروهای کره شمالی از ابتدای سال بیش از ۱۰ بار از مرز عبور کرده‌اند، سئول اعلام کرد هر لحظه امکان بروز برخورد مسلحانه وجود دارد و اوضاع از کنترل خارج می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، روز دوشنبه اعلام کرد: «متأسفانه روابط دو کره به شدت خصمانه و تقابلی شده و عملا هیچ سطحی از اعتماد میان طرفین وجود ندارد. کره‌شمالی نیز در ماه‌های اخیر دست به اقدامات و اظهارات بسیار تند زده است.»

وی با بیان اینکه «تمامی کانال‌های ارتباطی میان سئول و پیونگ‌یانگ قطع شده»، تأکید کرد: «به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نمی‌دانیم چه زمانی ممکن است یک درگیری ناگهانی رخ دهد. اوضاع واقعاً خطرناک است.»

سئول هفته گذشته پیشنهاد گفت‌وگو درباره تعیین دقیق مرزها در امتداد خط غیرنظامی را مطرح کرد تا از بروز درگیری‌های مسلحانه جلوگیری شود، اما کره‌شمالی تاکنون هیچ پاسخی به این ابتکار نداده است.

بر اساس گزارش‌ها، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون نیروهای کره‌شمالی بیش از ۱۰ مرتبه از مرز عبور کرده‌اند که برخی از این موارد با شلیک اخطار از سوی نظامیان کره‌جنوبی همراه بوده است.

رئیس‌جمهور کره‌جنوبی همچنین دستیابی به صلح با پیونگ‌یانگ را «فرایندی بلندمدت» توصیف کرد و گفت در صورت تحقق صلح پایدار، رزمایش‌های مشترک سئول و واشنگتن متوقف خواهد شد. کره‌شمالی همواره این رزمایش‌ها را «اقدامی تحریک‌آمیز و تمرینی برای حمله» توصیف کرده است.

در حال حاضر حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی آمریکایی همراه با تجهیزات گسترده در کره‌جنوبی مستقر هستند.

 

