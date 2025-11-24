دستیار رئیسجمهوری روسیه:
نشانههایی از تمایل آمریکا برای دیدار حضوری درباره طرح صلح اوکراین دریافت کردهایم
دستیار رئیسجمهوری روسیه، اعلام کرد که مسکو از آمریکا «نشانههایی» مبنی بر تمایل واشنگتن به برگزاری یک نشست حضوری و آغاز گفتوگو درباره طرح آمریکا برای حلوفصل بحران اوکراین دریافت کرده است.
اوشاکوف در پاسخ به پرسشی درباره وجود برنامهای برای مذاکرات مستقیم با آمریکا در آینده نزدیک گفت: «به نظر طبیعی میرسد که انتظار داشته باشیم آمریکاییها برای برگزاری دیداری رو در رو و شروع گفتوگو با ما تماس بگیرند. تاکنون نشانههایی در این رابطه وجود داشته است، اما هنوز هیچ توافق مشخصی درباره زمان یا سطح این دیدار حاصل نشده است».
به گفته وی، روسیه هنوز هیچ پیشنهاد مشخصی از سوی واشنگتن درباره اینکه چه کسی و چه زمانی قرار است به مسکو سفر کند، دریافت نکرده است.
پیشتر روزنامه گاردین به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده بود که احتمال دارد گروهی از ژنرالهای ارتش آمریکا آخر هفته آینده برای بررسی طرح واشنگتن درباره حلوفصل بحران اوکراین به مسکو سفر کنند.
کاخ سفید نیز اعلام کرده است که گفتوگوها درباره توافق صلح در جریان است و طرحی وجود دارد که رئیسجمهوری آمریکا با آن موافق است.
در همین حال، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، گفت که روسیه تاکنون بهطور رسمی هیچ اطلاعاتی درباره طرح آمریکا دریافت نکرده است.
به گفته وی، «برخی ایدهها» توسط واشنگتن مطرح شده، اما هنوز هیچ بحث جدی و مشخصی صورت نگرفته است.
پسکوف افزودکه روسیه همچنان برای مذاکرات صلح «کاملاً آماده» است و همچنان بر مواضعی که در دیدار پیشین رهبران روسیه و آمریکا در آنکوریج مطرح شد، تأکید دارد.