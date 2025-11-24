به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد که تنها موضع قاطع جامعه جهانی است که می تواند اسرائیل را متوقف کند.

اردوغان طی اظهاراتی تاکید کرد: «ما بر این باوریم که اتخاذ یک موضع قاطع توسط جامعه بین‌المللی می‌تواند نتانیاهو را متوقف کند.»

وی افزود: «جنبش حماس در برابر تمام اقدامات تحریک آمیز اسرائیل صبر زیادی از خود نشان می‌دهد و به آتش‌بس پایبند است، آتش‌بسی که باید به طور کامل اجرا شود.»

