کوستا: اروپا باید موضعی متحد در قبال اوکراین داشته باشد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس شورای اروپا بر ضرورت موضع متحد این بلوک در قبال اوکراین تاکید کرد.

«آنتونیو کاستا»، رئیس شورای اروپا، امروز -دوشنبه- پس از گفت‌وگو با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، گفت که موضع متحد و هماهنگ اتحادیه اروپا کلید تضمین «نتیجه خوب» از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است.

کوستا گفت: «پیش از جلسه غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در مورد تلاش‌های صلح اوکراین، با زلنسکی صحبت کردم تا ارزیابی او را از وضعیت جویا شوم. موضع متحد و هماهنگ اتحادیه اروپا کلید تضمین نتیجه خوب مذاکرات صلح - برای اوکراین و برای اروپا - است.»

