خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کوستا: اروپا باید موضعی متحد در قبال اوکراین داشته باشد

کوستا: اروپا باید موضعی متحد در قبال اوکراین داشته باشد
کد خبر : 1718412
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای اروپا بر ضرورت موضع متحد این بلوک در قبال اوکراین تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس شورای اروپا بر ضرورت موضع متحد این بلوک در قبال اوکراین تاکید کرد. 

«آنتونیو کاستا»، رئیس شورای اروپا، امروز -دوشنبه- پس از گفت‌وگو با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، گفت که موضع متحد و هماهنگ اتحادیه اروپا کلید تضمین «نتیجه خوب» از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است.

کوستا گفت: «پیش از جلسه غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در مورد تلاش‌های صلح اوکراین، با زلنسکی صحبت کردم تا ارزیابی او را از وضعیت جویا شوم. موضع متحد و هماهنگ اتحادیه اروپا کلید تضمین نتیجه خوب مذاکرات صلح - برای اوکراین و برای اروپا - است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب