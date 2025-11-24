پسکوف:
اطلاعاتی درباره نتایج نشست ژنو دریافت نکردیم
کرملین اعلام کرد که هیچ اطلاعات رسمی در مورد نتیجه مذاکرات صلح اوکراین که روز یکشنبه در ژنو برگزار شد، دریافت نکرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کرملین اعلام کرد که هیچ اطلاعات رسمی در مورد نتیجه مذاکرات صلح اوکراین که روز یکشنبه در ژنو برگزار شد، دریافت نکرده است.
«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت که کرملین جزئیات هیچ پیشنویس توافقی را از طریق رسانهها مطرح نخواهد کرد.
وی همچنین گفت که هنوز هیچ برنامهای برای دیدار این هفته بین مذاکرهکنندگان روسیه و آمریکا وجود ندارد.