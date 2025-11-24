انتقاد پکن از برنامه ژاپن برای استقرار موشک در نزدیکی تایوان
چین از برنامه ژاپن برای استقرار موشک در جزیرهای در نزدیکی تایوان انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین امروز -دوشنبه- طرح ژاپن برای استقرار موشک در جزیرهای نزدیک تایوان را تلاشی عمدی برای ایجاد تنش منطقهای و تحریک رویارویی نظامی دانست.
«مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری گفت: «نیروهای راستگرا در ژاپن، این کشور و منطقه را به سوی فاجعه سوق میدهند».
وی افزود: «پکن مصمم و قادر به حفاظت از حاکمیت ارضی ملی خود است».
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اظهارات «سانائه تاکایچی»، نسخت وزیر ژاپن، در ماه میلادی جاری مبنی بر اینکه حمله احتمالی چین به تایوان، میتواند منجر به واکنش نظامی توکیو شود، بحران دیپلماتیک میان دو کشور را به بدترین شرایط خود در سالهای اخیر رساند.