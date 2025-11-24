به گزارش ایلنا به نقل از المرکزیه، وائل ابو فاعور، نماینده پارلمان لبنان از حزب دموکرات، در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که لبنان در «حلقه‌ای از خطرات جدی» قرار دارد و وضعیت بسیار بحرانی است.

او هشدار داد که تجاوزات اسرائیل در بالاترین سطح خود ادامه دارد و تاکنون هیچ‌کس نتوانسته این روند را متوقف یا پایان دهد.

ابو فاعور اظهار داشت که آنچه فرستادگان خارجی و عربی که از لبنان بازدید کرده‌اند، حاکی از آن است که «ما ممکن است به سمت دور جدیدی از درگیری‌ها و اقدامات نظامی بزرگ در منطقه علیه ایران و حوثی‌ها( انصارالله یمن) پیش برویم و لبنان بسته به نحوه عملکرد ما به عنوان لبنانی‌ها، ممکن است میدان ثانویه یا اصلی این درگیری‌ها باشد.»

او با اشاره به اینکه «پاسخ‌ها از سوی نیروهای سیاسی، ارتش لبنان و به‌ویژه حزب‌الله، نسبت به ابتکارات عربی مثبت نبوده است»، هشدار داد که «تمامی این نشانه‌ها حکایت از آن دارد که احتمالا اوضاع تشدید خواهد شد و ممکن است به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. اساسا، اسرائیل تجاوزات خود را متوقف نمی‌کند.»

انتهای پیام/