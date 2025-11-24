نماینده پارلمان لبنان مدعی شد:
هشدارهای بینالمللی درباره حمله احتمالی به ایران
یک نماینده پارلمان لبنان ادعا کرد: هشدارهای بینالمللی در مورد احتمال حمله به ایران رسیده و به لبنان گفته شده است «یا بیطرف بمانید یا بخشی از درگیری میشوید».
به گزارش ایلنا به نقل از المرکزیه، وائل ابو فاعور، نماینده پارلمان لبنان از حزب دموکرات، در گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد که لبنان در «حلقهای از خطرات جدی» قرار دارد و وضعیت بسیار بحرانی است.
او هشدار داد که تجاوزات اسرائیل در بالاترین سطح خود ادامه دارد و تاکنون هیچکس نتوانسته این روند را متوقف یا پایان دهد.
ابو فاعور اظهار داشت که آنچه فرستادگان خارجی و عربی که از لبنان بازدید کردهاند، حاکی از آن است که «ما ممکن است به سمت دور جدیدی از درگیریها و اقدامات نظامی بزرگ در منطقه علیه ایران و حوثیها( انصارالله یمن) پیش برویم و لبنان بسته به نحوه عملکرد ما به عنوان لبنانیها، ممکن است میدان ثانویه یا اصلی این درگیریها باشد.»
او با اشاره به اینکه «پاسخها از سوی نیروهای سیاسی، ارتش لبنان و بهویژه حزبالله، نسبت به ابتکارات عربی مثبت نبوده است»، هشدار داد که «تمامی این نشانهها حکایت از آن دارد که احتمالا اوضاع تشدید خواهد شد و ممکن است به سطوح بیسابقهای برسد. اساسا، اسرائیل تجاوزات خود را متوقف نمیکند.»