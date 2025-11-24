۲ فلسطینی دیگر در غزه به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، از سپیده دم امروز -دوشنبه- دست‌کم دو فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت رسیده‌اند.

الجزیره همچنین گزارش داد که نیروهای اشغالگر صهیونیست علی‌رغم توافق آتش‌بس، چندین منطقه در غزه را هدق حمله قرار دادند.

بر اساس گزارش، در شمال غزه، حملات هوایی و گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم اسرائیل، «بیت لاهیا» را فراتر از خط زرد که مرز منطقه تحت کنترل نظامی اسرائیل است، هدف قرار داد.

در جنوب نیز حملات هوایی اشغالگران و آتش تانک‌ها و بالگردها در شمال شرقی شهر رفح و همچنین حملات هوایی و گلوله‌باران توپخانه‌ای فراتر از خط زرد به سمت جنوب و شرق خان یونس گزارش شده است.





