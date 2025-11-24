خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ فلسطینی دیگر در غزه به شهادت رسیدند

۲ فلسطینی دیگر در غزه به شهادت رسیدند
کد خبر : 1718343
لینک کوتاه کپی شد.

با ادامه نقض آتش‌بس در غزه توسط رژیم صهیونیستی، ۲ فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، از سپیده دم امروز -دوشنبه-  دست‌کم دو فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت رسیده‌اند.

الجزیره همچنین گزارش داد که نیروهای اشغالگر صهیونیست علی‌رغم توافق آتش‌بس، چندین  منطقه در غزه را هدق حمله قرار دادند.

بر اساس گزارش، در شمال غزه، حملات هوایی و گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم اسرائیل، «بیت لاهیا» را فراتر از خط زرد که مرز منطقه تحت کنترل نظامی اسرائیل است، هدف قرار داد.

در جنوب نیز حملات هوایی اشغالگران و آتش تانک‌ها و بالگردها در شمال شرقی شهر رفح و همچنین حملات هوایی و گلوله‌باران توپخانه‌ای فراتر از خط زرد به سمت جنوب و شرق خان یونس گزارش شده است.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب