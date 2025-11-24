خبرگزاری کار ایران
مخالفت حداکثری آمریکایی‌ها با عملیات نظامی علیه ونزئلا

نتایج یک نظرسنجی نشان داد که اکثریت آمریکایی‌ها از عملیات نظامی علیه ونزوئلا حمایت نمی‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بر اساس یک نظرسنجی انجام شده از سوی  «سی‌بی‌اس» در میان نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ آمریکایی، اکثر شهروندان این کشور با حمله نظامی احتمالی به ونزوئلا به عنوان بخشی از مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر مخالف هستند.

نتایج نشان داد که ۷۰ درصد از پاسخ‌دهندگان با اقدام نظامی مخالفند و ۷۶ درصد گفتند که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور کنونی این کشور، موضع خود را به طور شفاف برای رای‌دهندگان توضیح نداده است.

در همین حال، ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان از حملات نظامی ایالات متحده به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر حمایت کردند، اما ۷۲ درصد گفتند که واشنگتن باید شواهدی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط آنها ارائه دهد. 

تنها ۱۳ درصد از افرادی که در نظر سنجی شرکت کردند، ونزوئلا را تهدیدی برای ایالات متحده دانستند.


 

