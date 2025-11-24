دچار حالت پارانویا شدم

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهوری پیشین برزیل که پس از دست‌کاری پابند قضایی‌اش با هویه، بازداشت شده است، روز یکشنبه اعلام کرد که «حالت پارانویا» باعث شد به این دستگاه دست بزند.

این سیاستمدار ۷۰ساله روز شنبه از منزل شخصی خود که در آن دوران بازداشت خانگی را در جریان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر پرونده «تلاش برای کودتا» می‌گذراند، به زندان منتقل شد.

دیوان عالی برزیل وی را «در معرض خطر بالای فرار» تشخیص داده بود.

دیوان عالی برزیل پیش‌تر در ماه سپتامبر بولسونارو را به ۲۷ سال زندان محکوم کرده بود؛ حکمی که مربوط به طرح وی برای جلوگیری از روی کار آمدن «لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا» رقیب چپ‌گرایش پس از انتخابات ۲۰۲۲ بود.

